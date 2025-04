Bungies Marathon wird keinen Proximity-Chat haben, um Toxizität zu vermeiden

HQ

Jeder, der schon einmal eine Partie Suchen und Zerstören in Call of Duty gespielt hat, weiß, dass der Gaming-Voice-Chat unglaublich giftig sein kann. Verdammt, Text-Chat kann es auch sein, aber zumindest wirst du dir nicht das Trommelfell von einem Mann ausblasen lassen, der doppelt so alt ist wie du, der seinen Arbeitsstress an dir auslässt.

Es scheint, dass die Toxizität des Proximity-Chats einfach zu viel ist, um sie in einige moderne Shooter zu stecken. Bungies Marathon zum Beispiel verzichtet auf die Idee, solange es keine sichere Lösung für toxische Spieler gibt.

"Wenn es um den Prox-Chat geht, glaube ich nicht, dass wir gegen die Erfahrung sind, um fair zu sein", sagte Game Director Joe Ziegler gegenüber PC Gamer. "Ich denke, die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass wir eine sichere Umgebung für die Spieler in diesem Bereich schaffen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich eine gute Lösung dafür hat. Weil wir uns so sehr dafür einsetzen, dass wir einen sicheren Raum schaffen, in dem sich die Spieler nicht gegenseitig anfeuern oder sich gegenseitig schreckliche Dinge antun."

"Ich denke, das ist der Punkt, an dem wir gerade stehen. Wenn es magisch wäre und wir irgendwie auf diese Lösung kommen könnten, würden wir es auf jeden Fall schaffen. Aber im Moment ist es eine Herausforderung, die viele Unternehmen zu meistern versuchen", so Ziegler weiter.

Es wird zweifellos Leute geben, die sagen werden, dass die moderne Generation keine Minute in einer Call of Duty-Lobby hätte überleben können, aber es gibt auch ein Argument dafür, dass Spiele Spaß machen sollen, und für manche Leute macht es keinen Spaß, ständig angeschrien oder belästigt zu werden, trotz der potenziellen Vorteile des Proximity-Chats.

