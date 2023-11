Bungie zieht das Destiny 2-Starterpaket nach massiver Fan-Gegenreaktion zurück

HQ

Erst vor ein paar Tagen hat Bungie die neueste (und letzte) Saison von Destiny 2 gestartet, die als Season of the Wish bekannt ist. Zu dieser Zeit startete der Entwickler auch die The Witcher-Kollaboration, die Kritik für ihren Preis auf sich zog, veröffentlichte eine Reihe neuer spielbarer Inhalte, die anscheinend noch nicht allzu gut bei den Fans angekommen sind, und debütierte ein Starter Pack für neue Spieler, das von den Fans ziemlich schnell nach der Ankündigung aufgrund seiner schlechten Angebote absolut gesprengt wurde.

Jetzt hat sich Bungie an X gewandt, um auf verschiedene Kritikpunkte einzugehen und bekannt zu geben, dass das Starter Pack aus dem Verkauf genommen wurde. Bungie merkt an, dass das Pack "nichts ist, was Freude bereitet", weshalb es aus den Stores entfernt wurde. Der Entwickler fügt hinzu, dass "es andere Teile von Destiny 2 gibt, in die neue Spieler zuerst eintauchen sollten, bevor sie diesen exotischen Waffen, kosmetischen Gegenständen und Upgrade-Materialien nachjagen."

Hinzu kommt, dass Bungie registriert, dass es nicht ganz so gelungen ist, die Fans zum Blinden Brunnen zu bringen, und dass die Spieler erst in der sechsten Woche aufgefordert werden, noch einmal in der Saison zu dieser Aktivität zurückzukehren.

Ansonsten wird die Splitterökonomie in den neuen Aktivitäten "Die Spule" und "Rivens Versteck" angepasst, ebenso wie Bugs, die verhindern, dass Beute belohnt wird. PvP-Probleme, wie z.B. Fans, die Kontrolle über Schachmatt-Kontrolle spielen wollen, weil die Time-to-Kill-Werte unterschiedlich sind, und die Spawn-Probleme auf einigen Karten, werden in naher Zukunft behoben. Zu guter Letzt teasert Bungie auch die neue Raketen-Seitenwaffe an, die morgen im neuen Dungeon erscheinen wird.

Hast du Season of the Wish schon gespielt und was denkst du darüber?