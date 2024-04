Bungie zeigt nächste Woche wieder Destiny 2: The Final Shape

HQ

Wir zählen die Tage, bis wir diese Ära von Destiny 2 mit der letzten Erweiterung in der Light and Darkness Saga, Destiny 2: The Final Shape abschließen können. Während diese Erweiterung für den 4. Juni 2024 geplant ist, wird Bungie nach der Verzögerung von Ende Februar ab nächster Woche in einem neuen Gameplay-Preview-Video einen Blick auf die neuen Inhalte werfen.

Wir erfahren nicht viel darüber, was diese Vorschau bieten wird, aber Bungie fügt ausdrücklich hinzu: "Seid am 9. April 2024 dabei, um ein Update darüber zu erhalten, was das Team für Destiny 2: The Final Shape entwickelt hat".

Dies wird um 17:30 Uhr BST / 18:30 Uhr MESZ geschehen, gefolgt vom Launch-Trailer für das kostenlose Inhaltsupdate Into the Light, das Mitte April sein vollständiges Debüt geben wird, um die Spieler bis zur Ankunft von The Final Shape zu binden.