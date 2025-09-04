Bungie wird nächste Woche jede Menge Details zur Star Wars-Erweiterung Destiny 2 Renegades bekannt geben

HQ

Nächste Woche kehrt Bungie für ein neues Developer Livestream zurück, in dem es erneut ein Schlaglicht auf die Zukunft von Destiny 2 wirft.

Am Dienstag, den 9. September um 17:00 Uhr BST/18:00 Uhr MESZ wird der Entwickler eine Show veranstalten, die sich auf die kommende Star Wars -Erweiterung Renegades konzentriert und gleichzeitig die Details zum Ash & Iron Major Update enthüllt.

Dies alles geschieht, da der Entwickler auch eine Menge Sandbox-Änderungen für Destiny 2 in einem immensen Blogbeitrag teilt, der enthüllt, dass wir Anpassungen an Waffen-Hüftfeuer-Fadenkreuzen, Waffenarchetypen, Exotic Waffen, Waffenvorteilen, Waffenmods, Exotic Rüstungen und Fähigkeiten erwarten sollten. Schauen Sie sich hier den Whopper eines Blogbeitrags an.

Wann Renegades im Spiel erscheinen wird, ist für den 2. Dezember 2025 geplant. Schauen Sie sich den Ankündigungstrailer unten an.