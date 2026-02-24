Bungie wird Marathon Betrüger dauerhaft mit einer Null-Toleranz-Politik bannen

HQ

Während Destiny 2 weiterhin humpelt und von Resten lebt, scheint das sicherlich daran zu liegen, dass Entwickler Bungie alles in den Korb von Marathon gelegt hat. In einem neuen Blogbeitrag enthüllt Bungie einige Dinge, die es bereithält, um die Online-Leistung von Marathon zu unterstützen und sicherzustellen, dass das Spiel langfristig ohne kompromisslose Action gedeiht.

Zum einen wird das Spiel dedizierte Server mit einer zusätzlichen Sicherheitsebene bieten, die vor Betrügern schützen sollten. Sollten jedoch einige einen Weg daran vorbeifinden, wird Bungie auf jeden achten, der das Spiel missbraucht, und dann eine Null-Toleranz-Politik verfolgen, bei der Betrüger für immer gesperrt sind, ohne jegliche zweite Chance. Es wird sogar ein Element Nebel des Krieges geben, das Wandhacks und andere visuelle Cheats aus anderen Spielen neutralisiert.

Hinzu kommen fortschrittliche Netzwerksysteme, die Verbindungsprobleme verringern sollten, einschließlich hoher Paketverluste für Menschen in ländlichen oder isolierteren Gebieten und sogar für solche mit eingeschränkteren Breitbandverbindungen. Apropos Verbindung: Wenn du mitten im Spiel von einem Match trennst, kannst du problemlos wieder beitreten, und wenn eine Wiederherstellung der Verbindung wegen eines Problems auf Bungies Seite fehlschlägt, wird versucht, alle Startausrüstungen den betroffenen Spielern zurückzuerstatten.

Bungie verabschiedet außerdem mit der Feststellung, dass dies erst der Anfang seiner Investitionen in Netzwerke und Online-Sicherheit für Marathon ist, eine großartige Reihe von Versprechen, die hoffentlich eines Tages in das ertrinkende Destiny 2 einfließen werden.

Freust du dich auf Marathon ? Der mit Spannung erwartete Shooter erscheint am 5. März auf PC, PS5 und Xbox Series X/S.