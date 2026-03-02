Bungie verspricht Updates für Marathon s PvP, medizinische und Munitionswirtschaft, Warteschlangenoptionen, Benutzeroberfläche und mehr

HQ

Während der Kern des Server Slam für Marathon darin bestand, dass Bungie das Spiel unter Stress testet und dafür sorgt, dass es später in dieser Woche reibungslos startet, ermöglicht der Zustrom an Spielern, die das Spiel testen, dem Destiny-2-Entwickler auch, Feedback und zusätzliche Gedanken zu sammeln, um zu sehen, wie die Community mit dem Projekt resoniert.

Zu diesem Zweck wurde nun ein vollständiger Server Slam-Feedback-Artikel veröffentlicht, der Kommentare zu den Bereichen äußert, die Bungie verbessern und verändern möchte oder einfach in den kommenden Startwochen im Auge behalten wird.

Zum einen können wir erwarten, dass Bungie die Warteschlangenoptionen im Auge behält, da Spieler Interesse an einer eigenen Duo-Warteschlangenoption zeigen. Dazu kommt noch die Möglichkeit, Tasten komplett zu entbinden, da Konsolenspieler besonders die Möglichkeit haben möchten, Eingaben zu entfernen, die sie nicht benötigen.

Darüber hinaus stehen PvP und die niedrigen Time-to-Kill-Werte auf Bungies Radar, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, wie dies das Spielerlebnis auf Nicht-Anfänger-Karten widerspiegelt. Wir können auch mit Änderungen bei der Med- und Munitionsökonomie im Spiel rechnen, da "Meds einen Großteil deines frühen Loadout-Budgets aufbrauchen und aufeinanderfolgende Kämpfe deine Med- und Munitionsreserven ziemlich schnell aufbrauchen können."

Es gibt viele Menschen, die unterschiedliche Meinungen zum Interface-Design von Marathon haben, und egal, ob du es liebst oder hasst, Bungie möchte dein Feedback, damit es "sicherstellen kann, dass du dich leicht navigieren, lesen kannst, was während des Kampfes passiert, deine Ausrüstung effektiv verwalten und deine Pings ohne Geräusche um sie herum sehen kannst."

Zuletzt sind Anpassungen an der PC-Leistung zu erwarten, um das Spiel auf der Plattform besser laufen zu lassen, sowie Anpassungen an Bewegung und Wärmeentwicklung, da die Fans daran interessiert sind, das Spiel in Bezug auf die Bewegung besser zu gestalten.

Hast du am Wochenende den Server Slam gespielt und was hast du davon gehalten? Unsere positiven Gedanken könnt ihr hier lesen.