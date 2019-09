Bungie verschenkt Jahrespass von Destiny 2 an Forsaken-Besitzer

Im Oktober wird es große Veränderungen für Destiny 2 geben, doch bis dahin muss Bungie noch einige Dinge geradebiegen. Mit dem Start der neuen Erweiterung Shadowkeep wird der Loot-Shooter auf PC (Steam) und Konsole kostenlos spielbar, allerdings gibt es zwei bedeutende Bezahlschranken (neben den normalen Mikrotransaktionen): die DLC-Inhalte Festung der Schatten und die Herausforderungen der kommenden Saisons. Um die bevorstehende Season of the Undying zu spielen zahlt ihr beispielsweise zehn Euro (Shadowkeep-Käufer bekommen den Inhalt gratis).

Bislang ungeklärt war der Umfang der "New Light"-genannten, kostenlos spielbaren Basisversion von Destiny 2. Bungie war sich schnell einig, dass sie die Inhalte aus dem ersten Jahr gratis zur Verfügung stellen wollten - das Hauptspiel und die beiden Erweiterungen Fluch des Osiris sowie Kriegsgeist. Im zweiten Jahr ist das Story-DLC Forsaken dazugekommen, wenig später folgten die drei saisonalen Herausforderungen (Schmiede, Drifter und Opulenz), die man mit dem sogenannten Jahrespass spielen durfte. Einige der darin steckenden End-Game-Aktivitäten sollten anfangs nicht in der F2P-Version von Destiny 2: New Light enthalten sein, doch mittlerweile ist Bungie zu einem Entschluss gekommen. Ab sofort stehen diese Inhalte nämlich automatisch allen Käufern von Forsaken kostenlos zur Verfügung.

In ihrem aktuellen Videotagebuch spricht Bungie noch einmal über all die Dinge, die wir in Shadowkeep entdecken können (das könnt ihr alles hier nachlesen) und wirft einen Blick auf die Vision, die "fünf Jahre lang" anhalten soll. Im Video enthüllen sie nur wenig Neues, doch schon mit dem aktuellen Update dürfen endlich alle Spieler von Forsaken auch ohne den Annual Pass auf die Season-Inhalte zugreifen. Darin enthalten sind zwei Raids, ein PvP-Modus, viele exotische Quests, Herausforderungen und natürlich neues Loot.

You watching Werben

Quelle und danke für die lustige Zusammenfassung: Rockpapershotgun.