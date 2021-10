Bungie verkauft ab 2022 einzelne PvE-Herausforderungen in Destiny 2

HQ

Bungie wird mit Destiny 2: The Witch Queen das Bezahlmodell des Free-to-Play-Shooters weiter aufspalten. Der Grund für die neueste Aufregung ist die Deluxe-Edition der Erweiterung "Die Hexenkönigin", die 80 Euro auf die Waage bringt. Im Gegensatz zur Standardausgabe des Add-Ons (das "nur" 40 Euro kostet) erhaltet ihr in diesem Paket den Saison Pass für alle vier kostenpflichtigen Content-Updates des Jahres 2022 (Season 16 bis 19), verschiedene In-Game-Gegenstände und Zugang zu zwei Dungeons.

Genau die sind das Problem, denn wer ab dem kommendem Jahr an diesen beiden neuen PvE-Herausforderungen teilnehmen möchte, muss dafür gesondert bezahlen. Die Entwickler erklären auf Reddit zwar, dass man die Inhalte später gesondert nachkaufen können wird, momentan gibt es diese Möglichkeiten aber nicht und deshalb haben wir auch keine Informationen zum Preis und dem erwarteten Umfang. Die Spieler sind ohnehin nicht gerade begeistert, dass Bungie nun beginnt, einzelne Inhalte getrennt voneinander zu verkaufen. Erst vor wenigen Wochen kündigte das Team an, Spielern den Großteil der kostenpflichtigen Forsaken-Erweiterung wegnehmen zu wollen.

"Wenn ihr die Digital Deluxe Edition von The Witch Queen kauft, erhaltet ihr die Erweiterung, alle vier Saisons für das nächste Jahr und die beiden Dungeons", schreibt ein Community-Manager auf Reddit. "Wenn ihr euch die Standard Edition holt, dann könnt ihr [später] immer noch auf die Deluxe Edition aufrüsten, um die Dungeons später zu erhalten. Wir werden euch in Zukunft auch eine separate Möglichkeit anbieten, die Dungeons zu kaufen, aber sie werden nicht in den Saison-Pässen enthalten sein."

Quelle: Eurogamer.