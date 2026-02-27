Bungie verhinderte, dass Leute "Arc Raiders" im Marathon Chat schreiben konnten

HQ

Diese Woche ist Marathon Wochenende, wobei Bungie und Sony zwischen dem 26. Februar und dem 2. März etwas veranstalten, das sie Server Slam nennen. So können die Server vor der Premiere am 5. März gründlich unter Stress getestet werden. Aber den Spielern ist etwas Interessantes aufgefallen, das ihr euch in diesem Twitch-Clip genauer ansehen könnt.

Es stellte sich heraus, dass Bungie aus unbekannten Gründen den Leuten nicht erlaubte, im Chat über Arc Raiders zu sprechen, und der Titel wurde zensiert, selbst wenn man versuchte, ihn auf verschiedene Weise zu verbergen. Glücklicherweise handelte Bungie, als dies Aufmerksamkeit erregte, schnell und löste das Problem, was bedeutet, dass es nun möglich ist, über den konkurrierenden Titel von Embark Studios zu sprechen und dessen Namen tatsächlich zu verwenden.

Wir haben keine Erklärung dafür erhalten, warum es überhaupt zensiert wurde. Natürlich kann es sein, dass ein Teil des Titels in einer Hauptsprache problematisch ist oder so etwas, aber es ist auch unmöglich, den Verdacht abzuschütteln, dass Bungie nicht wollte, dass die Leute über seinen Konkurrenten sprechen.

Worum ging es deiner Meinung nach?