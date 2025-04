Bungie teasert etwas Marathon an, während das Spiel die sozialen Medien erobert

HQ

Bungies Marathon ist eines der wenigen Spiele, die von Sonys einst großartigem Live-Service-Angebot übrig geblieben sind. Nach dem Flop von Concord lastet viel Druck auf dem Extraktions-Shooter, wobei es für uns weitgehend ein Rätsel bleibt.

Es scheint jedoch, dass etwas Großes von Bungie angeteasert wird, das ein neues Video in seinen sozialen Medien veröffentlicht hat. Ein grüner Glitching nimmt den größten Teil des Videos ein, mit einem Muster, das auch auf den Twitter-Seiten von PlayStation zu sehen ist.

Wir sind uns nicht sicher, was dieser Teaser genau bedeuten könnte, aber er scheint darauf hinzudeuten, dass wir in naher Zukunft viel mehr über Marathon lernen werden. Marathon war in der State of Play-Ausgabe im Februar bemerkenswert abwesend, aber wenn Sony ein Event nur für Bungies bevorstehendes Shooter-Revival geplant hat, würde es mehr Sinn machen, warum wir es nicht schon früher gesehen haben.