Bungie sucht Bewerber für den nächsten Spieltest von Marathon

HQ

Es gibt eine Welt, in der wir Marathon seit ein paar Wochen spielen, eine Welt, in der das Spiel nicht von seinem Veröffentlichungsdatum Ende September verschoben wurde. Dies ist jedoch nicht diese Welt, und jetzt sind wir mit den Aussagen zufrieden, die behaupten, dass das Spiel am Ende dieses Geschäftsjahres erscheinen wird.

Obwohl es keine direkte Bestätigung dafür von Bungie gibt, deuten die Anzeichen immer wieder darauf hin, dass dies der Fall sein wird, insbesondere der neueste, der eine neue Welle geschlossener technischer Spieltests für die Fans verspricht.

Bungie hat die Playtests in einem Blogpost angekündigt, in dem interessierte Fans aufgefordert werden, sich anzumelden und zwischen dem 22. und 28. Oktober zu spielen und ihre Gedanken zum Spiel mit dem Entwicklerteam zu teilen.

Was die Inhalte angeht, erfahren wir: "Dies ist ein wichtiger Checkpoint für uns, da wir unsere Verbesserungen seit der Alpha testen, darunter drei Karten, fünf Runner-Shells, Prox-Chat, ein neu abgestimmtes Kampftempo, eine Solo-Warteschlange, eine tiefere Umgebungsgeschichte und mehr. Nichtsdestotrotz ist der technische Test noch in Arbeit und wird nur einen Teil dessen enthalten, was für die vollständige Veröffentlichung von Marathon geplant ist und sich auf das Spielerlebnis am Anfang konzentriert."

Der Playtest findet in Nordamerika und Europa statt und wird für PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar sein. Jeder, der interessiert ist, muss sich vor dem 16. Oktober für den Test registrieren und dann die NDA unterschreiben, was bedeutet, dass sich in diesem Testzeitraum keine Meinungen der Community einschleichen werden.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass Bungie ein Update zu Marathon nach Abschluss dieses Tests verspricht und hinzufügt: "Wir werden in den kommenden Monaten nach dem geschlossenen technischen Test ein öffentliches Update über die Entwicklung von Marathon veröffentlichen!"

Freuen Sie sich immer noch auf Marathon ?