Bungie stellt die Frage nach 60-Spieler-Partien in Halo: The Master Chief Collection

Halo: The Master Chief Collection erhielt über die Jahre viele Updates und Verbesserungen (zuletzt native Unterstützung der Xbox Series), doch 343 Industries ist mit dem Spiel anscheinend noch immer nicht fertig. Diese Woche warf der Produzent des Spiels, Sean Swindersky, in einem Livestream die Frage nach größeren Spielerzahlen in Mehrspieler-Matches auf. Momentan dürfen maximal bis zu 16 Spartaner und Eliten in den Kampf ziehen.

"Wenn wir mehr Leute hinzufügen können - natürlich muss man die Leistung und einige andere [Dinge, wie die alten] Konsolen in Betracht ziehen -, aber wenn wir diese [Dinge] tatsächlich hinzufügen könnten und in diesen klassischen Spielen auf mehr als 16 Spieler [pro Match] kommen würden - vielleicht ja auf 40 bis 60? - das wäre wild."

Abgesehen von der Performance der Spiele auf den alten Konsolen bereiten uns auch die erhältlichen Karten Sorgen. Die meisten Halo-Spielfelder sind für maximal 16 Leute ausgelegt und wären ein sehr chaotisches Treiben, wenn plötzlich drei- oder gar viermal so viele Spieler durch die engen Gänge hetzten. Vermutlich bleibt diese Größenordnung ein Hirngespinst, das niemals offiziell umgesetzt wird.

Danke für das Mitschneiden, MintBlitz.