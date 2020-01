Bungie spricht über Fernsehserien und Filme, die Destiny-Universum erweitern

Man könnte zwar meinen, dass Bungie mit der Destiny-Reihe ein weitläufiges Universum geschaffen hat, doch die Spiele selbst geben sich nicht besonders viel Mühe, die Geschichten daraus auf einfühlsame Art und Weise zu erzählen. Spieler müssen sich vieles mühsam zusammenreimen, in Foren diskutieren oder verstecken Hinweisen im Game nachjagen. Das könnte sich aber vielleicht bald ändern.

In einem Interview mit dem Hollywood Reporter gab Bungies Kreativchef, Robbie Stevens eine interessante Aussicht. Auf die Frage hin, ob wir vielleicht bald Fernsehsendungen oder Filme aus der Welt von Destiny sehen werden, antwortete er ziemlich vage mit einem Lächeln auf den Lippen: "Alles ist möglich". Anschlussfragen wollte er nicht beantworten. Bungie hat jedoch bereits zuvor bestätigt, dass sie nach Möglichkeiten suchen, die Marke Destiny auf verschiedenem Wege zu erweitern. Würdet ihr euch über Fernsehsendungen und Filme zu diesem Thema freuen? Das Interesse an Sci-Fi-Reihen, wie zum Beispiel Halo scheint sich ja insgesamt in Grenzen zu halten.