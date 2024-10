Bungie sieht sich mit einer Klage wegen Urheberrechtsverletzung für Destiny 2 konfrontiert

HQ

Ein Autor verklagt Bungie wegen Urheberrechtsverletzung, nachdem er Ähnlichkeiten zwischen der Geschichte des Roten Krieges in Destiny 2 und seiner eigenen Arbeit entdeckt hat. Die Klage stammt von Kelsey Martineau, der unter dem Pseudonym Caspar Cole bekannt ist.

Martineau behauptet in seiner Klage, dass Bungie aus Werken, die er 2013 und 2014 veröffentlicht hat, Story-Elemente genommen und sie als ihre eigenen für Destiny 2 verwendet hat. "Obwohl Destiny 2 ein fesselndes und spannendes Spielerlebnis bietet, das die Spieler in Atem hält, basiert das Spiel direkt auf Martineaus Quellenarbeit", heißt es in der Behauptung (dank The Game Post).

Der Autor beschäftigt sich in seinem Werk auch mit einer Gruppierung namens Rote Legion. Martineau hebt hervor, dass diese Gruppe vergleichbare Ansichten, Denkweisen und Geschichten teilt. Er geht sogar so weit, zu behaupten, dass einige Charaktere in seiner Fiktion ihr Pendant in der Realität nachahmen.

Die Klage fordert Schadenersatz und fordert, dass Bungie die Verbreitung von Inhalten im Zusammenhang mit Martineaus Arbeit mit einer "Abrechnung aller Verkäufe von Produkten oder Dienstleistungen" einstellt, die das Urheberrecht des Autors verletzt haben.

Das vollständige Dokument finden Sie hier.