Bungie präsentiert neues Gameplay von Marathon

Der kommende Extraktions-Shooter Marathon – Bungies Reboot der klassischen 90er-Jahre-Serie – hat viele Fragen aufgeworfen. Aber heute Abend gab das Studio den Fans endlich einen richtigen Blick auf das Spiel und präsentierte neues Gameplay-Material zusammen mit frischen Details über das, was kommen wird, einschließlich des genauen Zeitpunkts, an dem wir die verlassene Kolonie Tau Ceti IV besuchen werden.

Während des Livestreams kündigte Bungie an, dass am 23. April eine limitierte Alpha starten wird, die den Spielern die Möglichkeit gibt, in die Fußstapfen eines Runners zu schlüpfen – biosynthetische Söldner, die in Trupps von bis zu drei Spielern sowohl gegen andere Spieler als auch gegen KI-Feinde kämpfen, Beute plündern und ums Überleben kämpfen. Sie demonstrierten auch die vier spielbaren Klassen des Spiels und ihre einzigartigen Fähigkeiten.

Marathon wird einer saisonalen Struktur folgen, komplett mit Ranglistenspielen und verschiedenen Community-Events. Neben dem Gameplay hat Bungie auch einen Kurzfilm unter der Regie von Alberto Mielgo vorgestellt, der eine Hintergrundgeschichte bietet und dem Spieluniversum Tiefe verleiht.

Schließlich enthüllten sie, dass Marathon am 23. September dieses Jahres für PC (über Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen wird - mit vollständiger Cross-Play- und Cross-Save-Unterstützung. Schauen Sie sich den Trailer unten an.

Sind Sie gehyped auf Marathon ?