Bungie nimmt 13 Jahre Capcom-Erfahrung auf

You're watching Werben

Peter Fabiano ist ein hochrangiger Entwickler bei Capcom. Zuletzt hat der Producer Resident Evil Village begleitet, davon war er an Ghosts 'n Goblins Resurrection, Resident Evil 3 (Remake) und Resident Evil 2 (Remake) beteiligt (um nur einige zu nennen). 13 Jahre lang arbeitete er bei Capcom, doch nun hat er das japanische Unternehmen verlassen, um sich Bungie anzuschließen. Er bedankt sich auf seinen Social-Media-Auftritten bei seinen Mitarbeitern und Kontakten aus der Industrie, die ihn in all der Zeit unterstützt haben. Warum er sich zu diesem Schritt entschlossen hat, ist nicht klar. Destiny wird das nächste Projekt sein, das er mitgestaltet.

Quelle: Peter Fabiano (1, 2)