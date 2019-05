Bungie: Neue Ära in Destiny 2 steht bevor

Die Zukunft ist für Entwickler Bungie und ihr Destiny-Franchise unklar, nachdem sich das Team zu Beginn dieses Jahres vom Publisher Activision trennte, um in die Eigenständigkeit überzuwechseln. Doch mittlerweile ist das Studio bereit, gemeinsam mit uns den nächsten Schritt für die Serie zu gehen. Bungie spricht in ihrem Blog über den Season-Wechsel und die kommenden Updates am Loot-Shooter.

Am 4. Juni werden die konkreten Patch-Notizen veröffentlicht, eine Woche später startet der Raid Crown of Sorrow. Damit einher gehen Änderungen am Power-Level, die nur die mächtigsten hüter zum Start der Saison der Opulenz betreffen dürften. Sobald der Drifter wieder zu seiner bekannten Aufgabe zurückkehrt, wird es viele neue Überraschungen für Destiny 2 geben, meint Bungie. Seid ihr einer dieser langjährigen Hüter?