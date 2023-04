Bungie möchte wissen, für welche Destiny 2-Waffe Sie eine Kosmetik benötigen

HQ

Der wöchentliche Blogbeitrag This Week at Bungie wurde geteilt, und in diesem neuesten Artikel wurde enthüllt, dass der Destiny 2-Entwickler seine Spieler erneut fragt, welche Waffe sie gerne mit einer neuen Kosmetik sehen würden.

Im Anschluss an den vorherigen Abstimmungszyklus, bei dem sowohl der Arbalest Exotic ausgewählt wurde als auch eines von drei Designs, die von der Community entschieden wurden, hat Bungie nun die Auswahlliste der Exotic-Waffen veröffentlicht, aus denen die diesjährige Abstimmung besteht. Und das sind Witherhoard, Thunderlord und Izanagi's Burden.

Die Abstimmung, welche Waffe die neue Kosmetik erhält, ist jetzt offen und wird per E-Mail an die Destiny 2-Community gesendet. Dies wird noch eine Weile so weitergehen, und wenn ein Gewinner feststeht, wird Bungie mit einem bereits bestätigten Community-Creator zusammenarbeiten, um drei einzigartige Kosmetika zu liefern, über die dann auch erneut abgestimmt wird, um zu sehen, welche in Zukunft zu Destiny 2 kommen werden.

Der Entwickler hat angekündigt, dass dieser Prozess eine Weile dauern wird, was bedeutet, dass diese neue Kosmetik nicht vor der Erweiterung im nächsten Jahr The Final Shape erscheinen wird.

Wie die letzte von der Community gewählte Kosmetik aussieht, können Sie unten sehen.