Bungie korrigiert freundlicherweise Marathon s umstrittene Mikrotransaktionen

Unter einer ziemlich bizarren Situation entschied sich Bungie, Marathon mit Mikrotransaktionen zu starten, die für Verbraucher etwas unfreundlich waren. Im Grunde konnte man Bündel der sogenannten Lux-Währung in nur 500-Stücken für etwa 5 Dollar kaufen oder ein kostengünstigeres 10-Dollar-Paket, das 1.100 Lux gewährte. Klingt ziemlich typisch, oder? Klar, abgesehen davon, dass ein Runner-Skin in Marathon jeweils 1.120 Lux kostet...

Im Grunde musste jeder, der ein Skin-Kosmetikstück mit der Premium-Währung kaufen wollte, das 10-Dollar-Bundle und dann auch ein 5-Dollar-Bundle ergattern, um sicherzustellen, dass er die zusätzlichen 20 Lux hatte, die für den Kauf benötigt wurden. Nach einer Menge Gegenwind von Fans hat Bungie nun eine bevorstehende Änderung angekündigt, die dies beheben wird, was bedeutet, dass das 10-Dollar-Bundle genau die Menge an Lux belohnt, die für den Kauf eines Skins benötigt wird, und 20 weitere Lux pro 10-Dollar-Bundle hinzufügt.

Es wird außerdem eine Belohnungsfunktion geben, die jedem, der eines der 10-Dollar-Bundles gekauft hat, eine zusätzliche 20 Lux gewährt – und das alles, wenn diese Korrektur diese Woche vorgenommen wird. Ebenso wird dieser Fix zusammen mit einer Reihe weiterer Updates für das Spiel im ersten Patch erscheinen, von denen Bungie in einem Update-Blog einen Vorgeschmack gegeben hat.

Zum einen wissen wir, dass Fernziel-Navigationspunkte bald in doppelter Entfernung von 20 Metern erscheinen werden, es mehr Med-Schränke und Munitionskisten am Perimeter geben wird und die Startmunition in MIDA-, CyberAcme- und Arachne-Startkits verbessert wird. Im Grunde genommen begrüßen Sie Veränderungen auf allen Ebenen.

Was sind deine aktuellen Gedanken zu Marathon ?