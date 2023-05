Bungie kehrt zu seinen Wurzeln zurück und kündigt Marathon

HQ

Lange bevor Bungie zu der Live-Service-Fabrik wurde, die sie heute mit Destiny sind, noch bevor sie mit Xbox und Halo den Durchbruch schafften, entwickelten sie Spiele ausschließlich für das Betriebssystem Apple's. Eines ihrer größten Spiele aus dieser Zeit war der Ego-Shooter Marathon, der 1994 debütierte.

Die Spieleserie hat seit Marathon Infinity im Jahr 1996, dem letzten Spiel der kurzlebigen Trilogie, nicht mehr für Furore gesorgt. Bis jetzt. Mit einem der am besten aussehenden und klingendsten Trailer des Abends waren wir extrem überrascht von der Tatsache, dass Bungie nun, aus dem Nichts, zu seinen Wurzeln zurückkehrt und ein brandneues Marathon abliefert.

Hier ist, was Christopher Barrett von Bungie über dieses Projekt sagt:

"Marathon ist von Anfang an als PvP-fokussiertes Spiel konzipiert und wird keine Einzelspieler-Kampagne haben. Stattdessen schaffen wir auf der Grundlage des PvP-Erlebnisses die Möglichkeit, dass sich spielergesteuerte Geschichten entfalten können, Geschichten, die in die übergreifende Erzählung des Spiels integriert sind. Wir erschaffen eine Welt voller beständiger, sich entwickelnder Zonen, in denen die Spieler mit jedem Durchlauf, den sie unternehmen, ihre eigene Reise gestalten. Das kann ein unvergessliches Feuergefecht gegen eine andere Besatzung bedeuten, die um die gleiche Beute wetteifert, oder eine Extraktion in letzter Sekunde, während sie von allen Seiten bedrängt wird."

Der Trailer enthielt Berichten zufolge keinerlei authentisches Gameplay, daher ist es wahrscheinlich, dass es leider eine ziemlich lange Strecke bis zum Start ist.