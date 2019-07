Bungie inszeniert gruselige Mondlandung im Video zu Destiny 2: Shadowkeep

Spieler des ersten Destiny kennen den Mond nur zu gut, denn unter der Oberfläche des Erdtrabanten tummeln sich die Hive, denen wir uns unzählige Male gestellt haben. In Destiny 2: Shadowkeep wird dieser Schauplatz wieder zu einem Teil des MMOs, deshalb schaut der eine oder die andere Hüterin mit funkelnden Augen auf den 17. September - dem Release der neuen Erweiterung. Vor einigen Wochen hat Bungie deshalb schon einen kurzen Ausschnitt auf einige der unheimlichen Umgebungen präsentiert, die wir in Shadowkeep erkunden werden. Das Material war jedoch bislang nur im Zuge eines Wohltätigkeits-Streams auf Twitch abrufbar, erst seit kurzem steht der Inhalt auch dem offiziellen Kanal des Entwicklers bereit. Einen Blick ist der kurze Clip trotzdem wert, weil sich nur wenige Spiele so gut inszenieren können, wie Destiny.

