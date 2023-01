Bungie hat mehrere unangekündigte Projekte mit Sony

HQ

In einem neuen Twitter-Post hat Bungies Creative Lead Tom Farnsworth über die Arbeit des Studios an Destiny 2 zurückgeblickt. Er bemerkte, dass Bungie die Art und Weise, wie sie im Laufe der Jahre gearbeitet haben, verändert hat, und wo sie sich einst ausschließlich auf Box-Titel konzentrierten, produzieren sie jetzt Live-Action-Spiele.

Unter diesem Tweet erwähnte Farnsworth auch, dass das Team jetzt, in Zusammenarbeit mit Sony, auch mehrere unangekündigte Projekte in Arbeit hat. Da diese Projekte noch nicht enthüllt wurden, haben wir natürlich keine Ahnung, was sie sind, aber es ist interessant zu hören, dass Bungie hart arbeitet.

Es gab Berichte, dass Bungie uns vor 2025 eine neue IP geben würde, also besteht die Chance, dass wir bald die ersten Enthüllungen für dieses Projekt sehen könnten. Zumindest vorerst bleiben diese Projekte jedoch größtenteils im Dunkeln.

Mit mehreren Titeln in Arbeit bei Bungie ist es jedoch klar, dass der Sony-Deal bald seine Früchte zeigen wird.