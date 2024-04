Bungie hat gerade alle eure alten (wahrscheinlich inzwischen gelöschten) Destiny 2 Beute wieder gut gemacht

HQ

Vor Jahren hat Bungie beschlossen, dass ein notwendiger Schritt nach vorn für Destiny 2, seine Sandbox und die Gewohnheiten der Spieler darin besteht, eine feste Obergrenze für die Ausrüstung festzulegen. Dies wurde als Sunsetting bekannt und führte im Wesentlichen dazu, dass die Ausrüstung etwa ein Jahr nach dem ursprünglichen Erwerb eine Leistungsobergrenze erreichte. Die Fans mochten es nicht wirklich, da es bedeutete, dass einige zuvor sehr schwer zu beschaffende Beute nach einer bestimmten Zeit im Grunde nutzlos waren, aber niemand kann leugnen, dass es die Meta von Destiny 2 viel weniger repetitiv machte.

Jetzt, da wir fast am Ende des Weges der Light and Darkness Saga angekommen sind, hat Bungie ein paar Methoden angekündigt, um sicherzustellen, dass alle Guardians, neue und alte, in der Lage sind, sich an den Bemühungen zu beteiligen und dabei zu helfen, die Witness zu besiegen. Dazu gehört ein neues Fireteam Power -System, bei dem die Aktivitäten auf den mächtigsten Spieler in einer Gruppe skaliert werden, während der Rest der Gruppe bis zu diesem Punkt hochskaliert wird, damit jeder überall zusammen spielen kann. Dies kommt zu einer niedrigeren Soft-Power-Obergrenze hinzu, als wir sie in der Vergangenheit gesehen haben (Erhöhung um 40 und nicht um die üblichen 150), und auch zu der Einstellung von Sunsetting.

Ja, all die geliebten und älteren Beutestücke, für die ihr jahrelang gefarmt habt, sind wieder verwendbar. Bungie hat seinen Denkprozess zu diesem Thema im neuesten Blogbeitrag erläutert, in dem es heißt:

"Es war ein großes Ziel für uns, immer mit seinen Freunden spielen zu können. Zum Abschluss der Saga von Licht und Dunkelheit wollen wir alle Hüter (aktive, zurückkehrende und neue) zusammentrommeln, um im Kampf gegen den Zeugen zu helfen, und es gibt keinen besseren Weg, Destiny zu spielen, als mit eurem Einsatztrupp. Als wir dieses Ziel verfolgten, stellte sich heraus, dass die Power-Limits grundsätzlich nicht mit der Fireteam-Power vereinbar waren."

Wenn du ehemalige Gegenstände zerlegt hast, um Platz in deinem Tresor zu schaffen, hast du Pech, dass du sie nicht zurückbekommen kannst. Wenn nicht, können Sie sie herausziehen, entstauben und weiter verwenden, als wäre es wieder 2020. Zugegeben, alle Gegenstände, die bereits eingeführt wurden, bieten Zugang zu den neuen Eigenschaften und Vorteilssystemen und sind daher wahrscheinlich viel besser, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ihr einige eurer älteren Waffen noch einmal verwenden könnt, wenn ihr wollt.