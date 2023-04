Bungie hat ernsthafte Maßnahmen gegen den angeblichen Destiny 2-Leaker ergriffen

HQ

Bungie und Destiny 2 hatten ein enttäuschendes Wochenende, denn vor ein paar Tagen kam es zu einem massiven Leck, das eine Menge bevorstehender Pläne und Änderungen enthüllte, die auf das Spiel zukommen werden. Es wurde von Bungie enthüllt, dass das Leck nach einem Creator-Gipfel auftrat, bei dem Streamer und andere Influencer einen Einblick in die Zukunft des Titels erhielten, und dass einer der Teilnehmer hinter dem Leck steckte.

Bungie bestätigte dies in einem Tweet, in dem es heißt: "Die Interaktion und das Engagement der Community sind für Bungie und unsere Spiele von zentraler Bedeutung. Seit Jahren laden wir Creator und andere Mitglieder der Community zu vertraulichen Gipfeltreffen ein, um Feedback zur Zukunft von Destiny zu geben. Dies ist ein beliebter Teil des Prozesses, hängt jedoch stark von Vertrauen ab.

"Ein Vertrauensbruch könnte dazu führen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, weitere Gipfeltreffen abzuhalten. Wir nehmen diese Verstöße sehr ernst und ergreifen Maßnahmen, um unsere Richtlinien gegenüber den zu diesen internen Treffen eingeladenen Personen zu verstärken."

Während Bungie den Namen des beschuldigten Leakers nicht genannt hat, hat Forbes seitdem einen Artikel veröffentlicht, der enthüllt, dass es sich bei der beschuldigten Person um den Ersteller von Inhalten Ekuegan handelt und dass er nach diesem Vorfall von Destiny 2 gesperrt wurde und dass Bungie eine Menge seiner früheren Videos gelöscht hat.

Ekuegan hat inzwischen erklärt, dass er nicht hinter den Leaks steckt, aber Bungie scheint sich der Situation sicher zu sein und hat angeblich sogar verraten, dass sie nicht mehr mit dem Influencer zusammenarbeiten und ihn nicht mehr zu zukünftigen Veranstaltungen einladen werden. Der Destiny-Entwickler hat offenbar auch erklärt, dass sie die Angelegenheit als erledigt betrachten und dass sie keine rechtlichen Schritte gegen die Situation einleiten werden.

Die Leaks befassen sich mit dem, was in der nächsten Staffel von Destiny 2, Season of the Deep kommen wird, und erkunden auch Staffel 23.