Bungie hat eine "sehr klare und detaillierte Vorstellung", wie das Endspiel von The Witness aussieht

HQ

Seit der erste wirklich große Bösewicht des Destiny-Universums, The Witness, am Ende der Erweiterung Destiny 2: The Witch Queen sein Gesicht gezeigt hat, warten wir gespannt auf ein persönliches Match und auch darauf, zu sehen, wie ihre Auswirkungen auf das Sol-System aussehen werden. Zu diesem Zweck machte Bungie kürzlich in einem Gruppeninterview deutlich, dass sie bereits eine feste Vorstellung davon haben, wie das ultimative Endspiel von The Witness aussehen könnte, und dass wir absolut nicht hoffen sollten, dass sein Plan verwirklicht wird.

"Wenn und wenn The Witness uns ihren Plan enthüllt, denke ich, dass die Leute es im gleichen Licht sehen werden", sagte Senior Narrative Designer Nikko Stevens. "Wo es so ist, macht das absolut Sinn, es geht bis zum Anfang zurück, aber es ist etwas, über das Sie vielleicht nicht gestolpert wären, wenn Sie diese Informationen bereits kennen. Wir haben tatsächlich eine sehr klare und detaillierte Vorstellung davon, was Erfolg für The Witness bedeutet, und ich denke, ich sollte nur sagen, dass wir hoffen sollten, dass es nie so weit kommt."

Wir werden diesen Plan zweifellos in Destiny 2: The Final Shape sehen, das hoffentlich 2024 erscheinen wird, aber für die unmittelbare Zukunft haben wir Bungie gefragt, wie sich jeder der Charaktere, auf die sie sich in den Jahr-5-Staffeln konzentriert haben, in der kommenden Lightfall-Erweiterung spielen wird.

Narrative Designerin Liz Baker erzählte uns: "Als wir in die Erweiterung einstiegen, war es wirklich hilfreich und aufregend, eine breite Besetzung von Charakteren zu haben, auf die man zurückgreifen konnte, und all diese reichen Erzählstränge, die im Laufe der Staffeln entwickelt wurden. Es war wie diese große Spielzeugkiste, in der wir dachten, ok, was können wir in Lightfall einbringen und welche Geschichten und Charaktere könnten den roten Faden dessen unterstützen, was der Guardian hier auf Neptun tut."

Nach den jüngsten Promo-Bildern zu urteilen, wird Osiris eine wichtige Figur sein, und wenn man bedenkt, dass wir es wieder mit Ex-Kabalenkaiser Calus zu tun haben werden, werden Caiatl, Zavala, Crow und Lord Saladin (jetzt Bracus Forge) zweifellos wichtige Gesichter sein.

Wir werden mehr wissen, wenn Destiny 2: Lightfall am 28. Februar erscheint.