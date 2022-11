Bungie hat Destiny 2s berüchtigten Telesto ein urkomisches Easter Egg geschenkt

HQ

Jeder, der Destiny 2 spielt oder gut kennt, wird wissen, dass eine der berüchtigtsten exotischen Waffen Telesto ist, nicht weil sie im Spiel so gut ist (obwohl sie verdammt gut ist), sondern weil die Waffe immer eine Form von Bug oder Problem hat, die dazu führen, dass Bungie sie aus dem Live-Spiel entfernen muss.

Nun, Telesto ist derzeit zurück in Destiny 2, und da dies der Fall ist, hat Bungie ein wirklich dämliches und urkomisches Easter Egg implementiert, das sich ständig über die Waffe lustig macht. Im Wesentlichen, wenn Sie Telesto herausnehmen und einen Ort besuchen, werden Sie feststellen, dass die Projektile der Waffe jetzt wirklich, wirklich langsam reisen, die Waffe rauchen lassen und dazu neigen, in den Himmel zu schweben. Zumindest ist das der Fall, bis dein Wächter der Waffe einen ordentlichen Schlag gibt und die Waffe schließlich in ihren ursprünglichen Betriebszustand zurückversetzt.

Was für eine wirklich brillante Art, sich über einen der größten Unruhestifter von Destiny 2 lustig zu machen.

Danke, GamesRadar.