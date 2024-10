Bungie gibt uns unseren bisher längsten Info-Dump auf Marathon

HQ

Nach dem Concord-Debakel hat sich Sony verständlicherweise bedeckt gehalten, was bevorstehende Live-Service-Projekte angeht. Einer dieser Titel, an dem die Leute interessiert sind, ist Marathon, der von Bungie stammt. Seit der Enthüllung sind die Details geMarathon linde gesagt spärlich, aber ein fast 10-minütiges Entwicklervideo versucht, einige Fragen zu beantworten.

Das Video wird von Game Director Joe Ziegler präsentiert, der uns gleich sagt, dass wir hier kein Gameplay bekommen. Ein bisschen frustrierend, aber immerhin erfahren wir ein paar mehr Details, auch wenn sie recht spärlich sind.

Einen Großteil des Videos wird damit verbracht, zu erklären, was Marathon und ein Extraktions-Shooter ist, aber Ziegler spricht auch darüber, dass Marathon eine historische IP für das Studio ist, etwas, das für die aktuelle Ära des Gamings modernisiert wird. Außerdem erwähnt er, dass die Spieltests gut gelaufen sind, mit positivem und negativem Feedback. Im Moment sind einige Dinge im Spiel, wie z. B. Umgebungen, fast fertig, während Elemente wie Feindmodelle viel mehr Zeit in Anspruch nehmen werden. Sehen Sie sich unten alle Details an: