Bungie gibt einen tieferen Blick auf Destiny 2: Lightfalls neptunische Stadt

HQ

Es rückt immer näher an den Start der nächsten großen Erweiterung für Destiny 2. Lightfall soll am 28. Februar 2023 erscheinen, und vor diesem Datum hat Bungie nun einen brandneuen Trailer für die Post-Launch-Ergänzung veröffentlicht, die sich hauptsächlich um die neue Stadt dreht, in der die Erweiterung stattfinden wird: Neomuna.

Diese Stadt scheint wirklich ein Cyberpunk-Paradies zu sein, und es ist auch eine ziemlich bedeutende Veränderung gegenüber den üblichen Umgebungen, die wir in Destiny 2 bekommen, da dies in erster Linie städtisch ist, im Gegensatz zu den Sümpfen von The Witch Queen, dem eisigen Ödland von Beyond Light, dem staubigen Mondland von Shadowkeep und den doppelten Ergänzungen von The Tangled Shore und The Dreaming City in Forsaken.

Wir werden auch einigen der neuen Charaktere vorgestellt, obwohl ihre genaue Beteiligung an der Erzählung unklar bleibt, während wir die überwältigende Präsenz von Calus bemerken, der wieder ein großer Bösewicht für den Wächter sein will, dem er sich während der Ereignisse von Lightfall stellen muss.

Seht euch den Story-Trailer unten an und freut euch darauf, Destiny 2: Lightfall in etwa sechs Wochen auf PC, PlayStation und Xbox zu spielen.