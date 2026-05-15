Bungie erkundet es, einen stärkeren Fokus auf PvE in Marathon zu legen.

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Da die zweite Staffel von Marathon in ein paar Wochen Anfang Juni beginnt, hat Bungie begonnen, in die Zukunft des Extraction-Shooters zu blicken und Ideen und Erwartungen für das zu präsentieren, was der Destiny-2-Entwickler für das Spiel geplant hat. Kurz gesagt, es scheint eine Neigung zu geben, das Spiel weniger anspruchsvoll zu machen und sogar mehr Wert auf das Erstellen von PvE-Erlebnissen zu legen, was für das kämpfende und eher orientierungslose Destiny 2 sicherlich kein gutes Zeichen ist...

In einem ausführlichen X-Artikel merkt Bungie an, dass man "das Spiel weniger grindy und lohnender machen will" und gleichzeitig das UI/UX, das Matchmaking, das Endgame-Meta und das Solo-/Duo-Erlebnis verbessern und erweitern möchte. Es gibt Ziele für ein reibungsloseres Onboarding-Setup und Pläne, zusätzliche "spaßige und geistig verrückte Inhalte" hinzuzufügen, die sich über neue Runner-Hüllen, aktualisierte und neue Zonen, neue Gegner sowie zusätzliche Waffen und Beute zum Suchen erstrecken. Darüber hinaus kannst du mit besserem Fortschritt rechnen, einer größeren Auswahl an Modi, die darauf abstimmen, ob du "voll ins Schwitzen gehen oder dich zurücklehnen und entspannen" möchtest, während du gleichzeitig "mehr PVP-, PVE- und PCP-leichte Erlebnisse erkundest" und weiter mit "experimentellen Warteschlangen" experimentierst.

Der Artikel erklärt auch einige der Schmerzpunkte, mit denen Bungie bemerkt hat, dass seine Fans zu kämpfen haben, darunter die Tatsache, dass das Spiel "überwältigend zu lernen" ist und etwas gestrafft werden muss, um sich weniger wie ein "überwältigendes Erlebnis " anzufühlen. Ebenso weiß der Entwickler, dass das Spiel nicht am einfachsten zu genießen ist, wenn man keine "konstante Crew" hat, oder nicht besonders geschickt sind." Zu diesem Zweck wird weiterhin mit dem Endgame-Setup experimentiert und, wie oben erwähnt, Wege erkundet, Gameplay hinzuzufügen, ohne sich um das Spiel zu sorgen.

Was das PvE-Element betrifft, das Bungie immer wieder anspricht, so wird uns gesagt, dass dieses seine Reise in Season 2 beginnen wird, wo wir uns auf zwei experimentelle Modi freuen können, einen zu Beginn der Saison und den anderen in der zweiten Hälfte. Was zu erwarten ist, merkt Bungie an: "Der experimentelle Modus zu Beginn der Saison wird sich mehr auf PVE konzentrieren, aber mit einem leichten Hauch PVP. Der zweite experimentelle Modus wird ein reiner PVE-Modus sein, bei dem sich die Crews darauf konzentrieren, gemeinsam Ziele zu erfüllen und Fortschritte zwischen den Matches zu machen."

Abschließend legt Bungie einige übergeordnete Ziele für das Spiel für die kommenden Monate und vielleicht sogar Jahre vor und erklärt, dass wir in Staffel 3 mit "vielen (und ich meine wirklich vielen) Überarbeitungen unserer frühen Erfahrung rechnen sollten, einschließlich großer Updates für Perimeter, einer neuen Runner-Hülle und zusätzlichen (spoilerfreien) Inhalten." Staffel 4 konzentriert sich dann darauf, "mehr Tiefe in die bestehende Extraktionsschleife zu integrieren." Abschließend, Staffel 5 wird sich damit beschäftigen, "das gesamte Ökosystem von (PV(P)VE-spielen zusammenzubringen und unsere seltsame Sci-Fi-Welt auf neue Weise weiterzuentwickeln."

Klingt wirklich so, als wäre die Vision von Marathon, ein anderes Sci-Fi-Spiel zu emulieren, das praktischerweise ebenfalls von Bungie gemacht wurde...