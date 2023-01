Bungie erklärt, was den enormen 20-stündigen Ausfall von Destiny 2 verursacht hat

HQ

Anfang dieser Woche wurde Destiny 2 bis ins Mark erschüttert. Nach einem Hotfix brach das Spiel in sich zusammen, wobei Spieler verlorene Fortschritte und Daten meldeten, während Serverprobleme große Verzögerungen und Verbindungsprobleme verursachten. Es dauerte nicht lange, bis Bungie das Spiel offline brachte und begann, das Problem auszurotten und zu beheben, bevor die Spieler wieder ins Spiel einstiegen. Dies dauerte jedoch lange 20 Stunden.

Was die Ursache des Problems betrifft, so erklärte Bungie in einem neuen This Week at Bungie-Blogpost (in dem auch Deepsight-Änderungen für den Rest der Saison und das nächste Festival of the Lost-Skins angesprochen wurden), was tatsächlich passiert ist.

"Wir haben entdeckt, dass das Problem verursacht wurde, als einige derzeit nicht fertige EDZ und Nessus Triumphs von Forsaken in den archivierten Triumphs-Bereich verschoben wurden", sagte der Destiny-Entwickler.

"Um diese Änderung vorzunehmen, haben wir ein Tool verwendet, das den Spielerstatus von einem Ort zu einem anderen im Konto des Spielers verschieben kann. Dieses Werkzeug ist sehr leistungsfähig, erfordert aber eine sorgfältige und vorsichtige Handhabung. Aufgrund eines Konfigurationsfehlers haben wir versehentlich einen älteren Statusmigrationsprozess erneut ausgeführt, der für die Beyond Light-Version verwendet wurde. Infolgedessen haben wir alte Daten aus der Zeit vor Beyond Light in die aktuelle Konfiguration kopiert und seitdem im Wesentlichen bestimmte Aspekte des Spielerfortschritts rückgängig gemacht."

Glücklicherweise konnte Bungie alle Spielerdaten auf den Stand vor der ersten Veröffentlichung des Hotfixes zurücksetzen, was bedeutet, dass die Wächter abgesehen von der Ausfallzeit und ein paar besorgniserregenden Stunden vorher weitermachen konnten, als ob überhaupt nichts passiert wäre.

Zugegeben, diese Situation hat dazu geführt, dass viele in der Community nach einem bedeutenden technischen Update für Destiny 2 gefragt haben, das zweifellos in Bungies Kopf sein wird, sobald die Licht- und Dunkelheitssaga mit Destiny 2: The Final Shape abgeschlossen ist.