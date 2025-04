Bungie erklärt, warum Marathon kein Free-to-Play-Spiel ist

HQ

Das nächste große Projekt von Sony und Bungie, der viel gehypte Extraktions-Shooter Marathon, wird nicht kostenlos spielbar sein. Dies wurde am vergangenen Wochenende beim Gameplay Showcase angekündigt, bei dem auch eine Handvoll Journalisten die Möglichkeit hatten, das Spiel einige Stunden lang zu testen.

Marathon, das lose auf den gleichnamigen Kultspielen aus den frühen 90er Jahren basiert, hofft, durch sein unverwechselbares Gameplay Nutzer anzulocken. Und das trotz eines Preisschilds, das Gerüchten zufolge bei etwa 40 US-Dollar liegen wird.

Warum genau haben sie sich also nicht dafür entschieden, das Spiel kostenlos spielbar zu machen, insbesondere angesichts der Konkurrenz in diesem Segment? Das ist etwas, was Bungie nun selbst versucht hat zu erklären. In einem Interview mit Skill Up hatte der Director des Spiels, Joe Ziegler, folgendes zu sagen:

"Wir hoffen, dass das, was wir zeigen, aufregend genug ist, dass jemand den Sprung mit uns wagt, aber wir sind auch entschlossen, in den vergangenen Saisons eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Spiels zu ermöglichen, ohne den Preis zu erhöhen."

Ziegler erklärte weiter, wie Bungie das Spiel wirklich groß machen will.

"Wir hoffen, dass jeder das Spiel versteht, dass wir uns darauf konzentrieren, es zu einem Spiel zu machen, das wirklich großartig ist, und wir denken, dass diese Ausgangslage zum jetzigen Zeitpunkt wirklich stark ist. Jeder hat seine eigene Definition davon, was der richtige Preis ist."

Ob die Größe des Spiels Motivation genug zum Kauf ist, bleibt abzuwarten. Marathon wird diesen Herbst für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Steam veröffentlicht, und dann werden wir sehen, wie gut es sich dann verkauft, oder ob Sony mit einem weiteren Concord zu kämpfen haben wird.

Glaubst du, dass Marathon kostenlos spielbar sein sollte?