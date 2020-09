Bungie ergründet, was unter dem Eis des Jupitermondes Europa in Destiny 2: Beyond Light steckt

Bungie wird in wenigen Wochen das nächste Kapitel von Destiny 2 starten und deshalb wollen sie die größtmögliche Menge an Spielern darauf aufmerksam machen. Gestern Abend wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der uns in den eisigen Jupitermond Europa einführt, dem zentralen Schauplatz von Destiny 2: Beyond Light. An diesem Ort werden die Wächter in der kommenden Erweiterung ein dunkles Geheimnis lüften, das tief unter dem Eis auf sie lauert.

Europa ist ein verlassener, tiefgefrorener Mond, auf dem sich verlorengegangene Technologie aus dem Goldenen Zeitalter befinden soll. Die Menschheit ist jedoch nicht die einzige Fraktion, die tief unter der eisigen Mondkruste nach einer Wunderwaffe sucht. Das neue Video erinnert außerdem daran, dass Destiny 2: Shadowkeep und die Forsaken-Inhalte ab sofort im Xbox Game Pass bereitstehen. Beyond Light wird wohl ebenfalls in das kostenpflichtige Gaming-Abo von Microsoft aufgenommen, sobald es am 10. November erscheint.