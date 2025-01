Bungie enthüllt das nächste Kapitel von Destiny 2 und die Star Wars-Kollaboration

HQ

Destiny 2 hatte nach der Veröffentlichung der Erweiterung The Final Shape mit einigen verschiedenen Problemen bei der Spielerbindung zu kämpfen, wobei der riesige DLC anscheinend vielen langjährigen Spielern als Möglichkeit diente, auszusteigen und ihre Reise in dem langjährigen Sci-Fi-Looter-Shooter zu beenden. Aber diese Erweiterung war nicht wirklich das Ende der Light and Darkness Saga, vielmehr hat Bungie kontinuierlich aktualisiert und zusätzliche narrative Kapitel in Form von Episodes hinzugefügt, von denen zwei jetzt fertig sind, wobei das dritte und letzte und eines sehr bald erscheinen wird.

Die dritte ist als Heresy bekannt und in der kürzlichen Developer Livestream, die von Bungie gehostet wurde, wird uns gezeigt, dass dies uns zurück an den Ort Dreadnaught bringt, um uns einem anderen Hive Gott zu stellen, diesmal mit endlich einem Showdown mit Xivu Arath.

Dieses nächste Kapitel wird einen neuen Modus namens The Nether enthalten, in dem ein Team von Guardians Horden von immer anspruchsvolleren Hive erkunden und bekämpfen muss, um mächtige Beute zu verdienen, und es wird Gebietspatrouillen, Blasen mit harten Gegnern und heldenhafte Bosskämpfe beinhalten.

Aber zusätzlich zu den durchaus erwarteten und vertrauten neuen Inhalten, die in Destiny 2 Heresy Episode kommen, ist die vielleicht überraschendste Enthüllung, dass das Spiel bald mit Star Wars überkreuzen wird. Es wurde eine neue Kollaboration enthüllt, die drei neue kosmetische Sets umfasst, die an Galactic Empire Soldatenklassen angelehnt sind. Titans kann Stormtrooper -inspirierte Ornamente erhalten, Warlocks kann Imperial Guard Rüstungen tragen und Hunters kann eine Rockrüstung erhalten, die entweder einer Death Trooper oder einer Shadow Trooper zu ähneln scheint. Die Kollaboration enthält auch andere Goodies, wie z. B. eine von Death Star inspirierte Ghost -Shell.

Das Crossover Star Wars und das Kapitel Heresy werden beide am 4. Februar veröffentlicht.