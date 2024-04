Bungie deutet stark an, dass sich Destiny 3 in der Entwicklung befindet

Wir wissen zwar, dass Destiny 2: The Final Shape die letzte Erweiterung in Destiny 2 Light and Darkness Saga ist, aber viele haben sich gefragt, ob es auch das Ende von Destiny 2 oder Destiny insgesamt sein wird. Nach der Gameplay-Vorschau von The Final Shape zu urteilen (die wir hier zusammengefasst haben), lautet die Antwort auf diese Frage, dass die Zukunft immer noch viel Destiny enthalten wird.

Luke Smith, Executive Creative Director bei Bungie, stellte gestern Abend die Gameplay-Vorschau vor, indem er Folgendes erklärte:

"The Final Shape ist der Höhepunkt einer 10-jährigen Reise. Eine Reise, die im Kosmodrom begann, führte Sie zum Mond, zur Venus, zum Mars, zum Riff und darüber hinaus. Es ist eine Reise, die im Inneren des Reisenden damit endet, dass du dem Zeugen gegenüberstehst. Aber sich dem Zeugen zu stellen, ist nicht das Ende von Destiny 2 und es ist definitiv nicht das Ende von Destiny. Nachdem ihr euch dem Zeugen gestellt habt, werden wir euch erzählen, was als nächstes auf Destiny 2 und darüber hinaus zukommt. Wir sehen uns bald."

Zugegeben, das könnte sich auf eine Vielzahl von Dingen beziehen, vielleicht sogar auf Destiny, die über ein reines Spiel hinausgehen und zu einem Multimedia-Franchise mit Film und Fernsehen werden, aber es scheint am wahrscheinlichsten, dass Smith sich auf ein drittes Destiny Spiel bezieht. Dies ist vor allem der Fall, da es kürzlich ein Gerücht gab, das behauptete, dass Bungie an Destiny 3 arbeitet, einem Spiel, das es vorerst Codename Payback getauft hatte.

