Bungie: Destiny 2 war noch nie an einem besseren Ort

2019 ist schon jetzt ein großes Jahr für Bungie, nachdem sich das Studio Anfang des Jahres von Activision Blizzard trennte. Derzeit arbeitet das US-amerikanische Team an der Umstellung des Finanzierungsmodells (der Titel wird als Destiny 2: New Light im Oktober neu veröffentlicht und ist fortan kostenlos spielbar), sowie an neuen Inhalten, die mit der Shadowkeep-Erweiterung eingeführt werden. Auf der Gamescom sprachen wir mit Produktionsleiter Scott Taylor und dem UI/UX-Direktor Örvar Halldórsson, um mehr darüber zu erfahren, wie sich diese großen Veränderungen auf das Spiel ausgewirkt haben.

"Nun, ich glaube, Destiny 2 ist am besten Ort, an dem es jemals war", begann Taylor. "Es fühlt sich großartig an zu spielen, wir verbringen selbst viel Zeit damit zu spielen und sprechen häufig darüber, wie viel wir spielen [...]. Also ja, mit all dem Zeug, das herauskommt - New Light, Stadia, Shadowkeep, die Season of the Undying, [das geht alles] in nur wenigen Minuten live. Es ist viel los und es ist eine wirklich spaßige Zeit."

"Shadowkeep wird ein wirklich interessantes Thema werden, das es zu erkunden gilt. Es wird der Mond sein", fügt Halldórsson hinzu. "Wisst ihr, als jemand von Island werde ich begeistert sein, in [dieser] Umgebung zu spielen, die meiner Heimat ähnelt, wie mir die Leute gesagt haben."

Destiny 2 wird in vielen Belangen überarbeitet, davon sind vor allem die Ausrüstungsgegenstände betroffen. Mit dem "Armor 2.0"-System wird es beispielsweise möglich sein, drei Mod-Slots, mehr Ornamente und weitere Anpassungen an eurer Beute vorzunehmen und auszuwählen. Darüber hat Halldórsson auch in unserem Interview gesprochen:

"Armor 2.0 ist definitiv der erste Schritt, um die Entwicklung eigener Builds zu vertiefen und [Destiny 2] noch mehr zu einem RPG zu machen. Ich würde also sagen, sobald die Spieler das in die Hände bekommen und darauf reagieren können, [können wir] es noch weiter zu vertiefen und auf andere Regionen des Spiels auszudehnen."

Im folgenden Interview erfahrt ihr mehr über die Shadowkeep-Erweiterung und die Geschichte dahinter, obwohl Bungie mit ihren Erklärungen natürlich sehr kryptisch bleibt, schließlich sollen die Spieler all das selbst herausfinden und entschlüsseln.

