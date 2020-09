Bungie bringt Destiny 2 und Halo 3: ODST in Xbox Game Pass

Wir haben Mitte September und deshalb hat uns Microsoft gestern verraten, welche Spiele in der zweiten Hälfte ein Teil des Xbox-Game-Passes sein werden. Einige der Titel waren abzusehen oder bereits bestätigt worden, doch insgesamt ist das Angebot auf gewohnt hohem Niveau. Neben Destiny 2 und dem frischen PC-Port von Halo 3: ODST steht bei uns vor allem Night in the Woods hoch im Kurs. Mae Borowskis einzigartige Geschichte ist es wert, dass mehr Leute darauf aufmerksam gemacht werden. Alle neuen Titel im Game Pass:

Leider werden einige gute Spiele am 30. September aus dem Dienst entfernt: