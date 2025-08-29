Bungie bietet 500 $ für Spieler, die Marathon 30 Tage lang testen

HQ

Verzweiflung oder Meisterleistung? Es ist schwer zu sagen, aber nach Monaten negativer Presse – Gerüchte über Absetzungen, gestohlene Kunstwerke und ein fast völliger Mangel an Spielerinteresse – wendet sich Bungie nun neuen Methoden zu, um Spieler zurück zu locken. Berichten zufolge bereitet das Studio einen massiven Spieltest vor, der 30 Tage dauert, vom 8. September bis zum 7. Oktober.

Was am meisten auffällt, ist der Anreiz: Spieler, die sich während der festgelegten Zeitfenster – wochentags von 15 bis 19 Uhr PT und am Wochenende von 14 bis 20 Uhr PT – täglich mindestens eine Stunde lang einloggen, werden mit einer Geschenkkarte im Wert von 500 $ belohnt. Kleinere Teilnahmen werden ebenfalls belohnt, aber Bungie hat klargestellt, dass langfristiges Engagement das eigentliche Ziel ist. Ausgewählte Spieler sollen bereits eine E-Mail von Sony erhalten haben, in der sie zur Teilnahme an dieser "30-Tage-User-Research-Studie" eingeladen werden.

Offiziell soll Marathon noch vor dem Ende des Geschäftsjahres 2025 von Sony auf den Markt kommen, also spätestens am 31. März 2026. Ob dieses Freigabefenster hält, bleibt abzuwarten. Die eigentliche Frage ist: Stellt diese Cash-for-Play-Strategie einen cleveren Schachzug dar, um Interesse zu wecken, oder ein verzweifeltes Spiel, um ein Projekt wiederzubeleben, das viele bereits abgeschrieben hatten?