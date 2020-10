Bungie bewirbt nun einzelne Ausrüstungsgegenstände in Destiny 2: Beyond Light

Diese Woche erlaubte Bungie einen kleinen Einblick in einen Aspekt von Destiny 2: Beyond Light, der auf dem ersten Blick ungewöhnlich wirkt. Sie stellen einzelne Ausrüstungsgegenstände vor, klären das Design und zeigen den unmittelbaren Effekt der legendären und exotischen Items, die mit der neuen Erweiterung am 10. November in das Spiel eingeführt werden.

Dass wir zehn Gegenstände in einem Loot-Shooter mit Tausenden Knarren und Rüstungsteilen vorgestellt bekommen, das hätte normalerweise keinerlei Informationswert, doch da Bungie mit Beyond Light große Mengen des MMO-Live-Spiels entfernt, bleibt von der "glorifizierten Abschuss-Galerie", wie meine Kollegen den Titel gerne beschreiben, ja nicht mehr viel übrig.

Diese High-End-Ausrüstung zu bekommen, wird das primäre Spielziel von den vielen Spielern sein, die im November zum Shooter zurückkehren werden. Diese Items verändern maßgeblich unseren Spielstil und zwar in ähnlichem Umfang, wie es die neu eingeführten Stasis-Subklassen tun. Dementsprechend ist dieser ungewohnte Einblick wahrscheinlich nur für Außenstehende nicht sonderlich spannend.

Waffen



Impulsgewehr: Keine Zeit für Erklärungen

Scharfschützengewehr: Wolkenschlag

Schwert: Die Klage

Granatenwerfer: Griff der Erlösung



Rüstung





Titanen-Helm: Kostbare Narben

Titanen-Panzerhandschuhe: Eislawinen-Übermantel

Jäger-Panzerhandschuhe: Athrys' Umarmung

Jäger-Helm: Maske von Bakris

Warlock-Helm: Dämmerungskonzert

Warlock-Panzerhandschuhe: Nekrotischer Griff