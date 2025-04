Bungie bestätigt: Marathon ist nicht kostenlos spielbar

HQ

Heute Abend konnte die Welt einen tiefen Einblick in Marathon geben, Bungies kommenden Extraktions-Shooter mit PvPvE-Elementen, der lose auf der klassischen 90er-Jahre-Serie basiert. Es ist auch einer der letzten verbleibenden Titel von Sony aus dem großen Live-Service-Vorstoß, der vor einigen Jahren angekündigt wurde - ein Plan, der, wie wir alle inzwischen wissen, sich in ein phänomenales Desaster verwandelt hat, da Concord als einer der größten kommerziellen Flops in der Spielegeschichte in die Geschichte eingegangen ist.

Die große Frage ist also: Hat Sony etwas aus diesen Fehlern gelernt? Zum jetzigen Zeitpunkt ist es ehrlich gesagt schwer zu sagen. Genau wie bei Concord wurde bestätigt, dass Marathon nicht kostenlos spielbar sein wird. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Marathon auch nicht zum vollen Preis verkauft wird – es wird erwartet, dass es um die 40-Dollar-Marke herum auf den Markt kommt.

In einem Beitrag in den sozialen Medien erklärte Bungie:

"Marathon wird ein Premium-Titel sein. Marathon wird kein 'vollpreisiger' Titel sein."

Was ist Ihre Meinung dazu? Sind Sie bereit, 40 Dollar auf Marathon auszugeben?