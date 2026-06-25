Bungie bestätigt Entlassungen, nachdem Destiny 2 "in den letzten Jahren hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind"

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Als Bungie die Absicht ankündigte, Destiny 2 einzustellen und seine Pläne zur fortgesetzten Unterstützung des Spiels einzustellen, drehte sich eine der unmittelbaren Fragen darum, was das für die vom Studio angestellten Entwickler bedeutet. Ohne Destiny 2, der das Personal verpflichtet, neue Inhalte zu erstellen und den Titel zu pflegen, würden diese neuen 'Reserve'-Mitarbeiter zu Marathon versetzt oder würden sie vom Studio entlassen, da es scheinbar keinen anderen Titel in nennenswerter Produktion gibt? Wir haben jetzt die Bestätigung, dass es Letzteres ist.

Es gab Berichte, dass Bungie nach dem Erreichen des Endepunkts Destiny 2 von umfassenden Entlassungen betroffen sein würde, was etwa 50 % der Entwickler des Titels betreffen könnte. Wir kennen nicht die genaue Anzahl der Mitarbeiter, die von diesen bestätigten Entlassungen betroffen sind, aber Bungie hat eine Erklärung herausgegeben, die Folgendes erklärt.

"Mit großem Bedauern verkünden wir eine Personalreduzierung bei der Neuorganisation von Bungie.

"Als Führer von Bungie, früher und gegenwärtig, erkennen wir an, dass Destiny 2 in den letzten Jahren hinter den Erwartungen geblieben ist. Nach unserem letzten Inhaltsupdate auf Destiny 2 und da unsere zukünftigen Projekte noch in der frühen Inkubation sind, konnten wir leider nicht in unserer vorherigen Größe weiterarbeiten.

"Wir wissen, dass diese Entscheidung tiefgreifende Auswirkungen auf die Betroffenen hat, ihre Familien, Freunde und Teamkollegen. Auch wenn diese Veränderungen notwendig sind, um das Studio jetzt und für die Zukunft bestmöglich zu positionieren, mindert das weder die Schwierigkeit dieses Moments noch die Auswirkungen auf die Betroffenen."

Die Erklärung fährt fort, indem sie darauf eingeht, was als Nächstes für Bungie ansteht, und wie "wir mehr über diese Zukunft mit euch allen teilen werden, aber heute ist nicht dieser Tag."