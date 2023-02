Bungie bereitet uns auf den Kampf um das Licht im Destiny 2: Lightfall-Trailer vor

HQ

Wie von Bungie versprochen, enthielt die heutige State of Play-Sendung den Launch-Trailer für die Destiny 2: Lightfall-Erweiterung. Die Erweiterung erscheint am Dienstag (28. Februar) und führt die Spieler in die äußeren Bereiche des Sol System, um The Witness und seinen neuesten Disciple, Calus, im Kampf in der Cyberpunk-Stadt Neomuna auf Neptun zu treffen.

Mit den Tagen der Erweiterung hat Bungie uns nun einen Vorgeschmack auf die Art von monumentaler Schlacht gegeben, die auf uns warten wird, wenn das vorletzte Kapitel der Light and Darkness Saga erscheint, und nach dem Aussehen dieses neuen Trailers wird dies eine Herausforderung sein, die die Guardians wirklich schwer überwinden könnte. Sogar mit Hilfe des Traveller, der aufgewacht zu sein scheint.

HQ

Vor dem Debüt von Lightfall nächste Woche könnt ihr euch auch unsere aktuelle Vorschau auf die Erweiterung hier ansehen.