Bungie bereitet sich mit dem Inhaltsupdate von Destiny 2: Into the Light auf die endgültige Gestalt vor

Als Bungie beschloss, Destiny 2: The Final Shape von Februar 2024 auf Juni zu verschieben, gingen viele davon aus, dass uns eine lange und langwierige letzte Saison bevorsteht, ähnlich wie im Vorfeld von Destiny 2: The Witch Queen im Jahr 2022, als diese etwa drei Monate später als erwartet erschien.

Da Bungie jedoch anscheinend schon lange im Voraus wusste, dass The Final Shape nicht rechtzeitig zum ursprünglichen Veröffentlichungstermin fertig sein würde, versprach der Entwickler, dass die zusätzliche Wartezeit bis zu einem gewissen Grad mit zusätzlichen neuen Inhalten gefüllt werden würde, über die wir allmählich mehr erfahren.

Bungie beschreibt dies als "neue Spielinhalte, die in den Monaten April und Mai für alle Spieler verfügbarDestiny 2: Into the Light sind, um sich auf die Veröffentlichung von The Final Shape im Juni vorzubereiten."

Uns wurde noch nicht genau gesagt, worauf sich das beziehen wird, aber wir werden sehr bald mehr darüber wissen, da es in den kommenden Wochen mehrere Livestreams geben wird, die von Bungie veranstaltet werden, um Into the Light zu zeigen. Die erste ist für den 19. März geplant, die zweite für den 26. März und die dritte für den 2. April. Jede findet um 10:00 Uhr PT statt (was 18:00 Uhr GMT/19:00 Uhr MEZ und 19:00 Uhr BST/20:00 Uhr MESZ entspricht, wenn die Sommerzeit wieder in Kraft tritt).