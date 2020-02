Bungie arbeitet an neuer IP mit "unbeschwerten und skurrilen Charakteren"

Bungie hatte großen Erfolg mit der Destiny-Serie, allerdings gab es regelmäßig Streitigkeiten und unangenehme Meldungen, weshalb die Stimmung zwischen den Spielern und den Entwicklern angespannt ist. Derzeit ist das Studio mit den regelmäßigen Live-Inhalten von Destiny 2 und der Produktion eines dritten Kapitels beschäftigt. Außerdem wissen wir nun auch, dass sie andere Projekte ausprobieren wollen. Ein neues Vorhaben aus dem Hause der ehemaligen Halo-Entwickler heißt vielleicht "Matter" und einiges deutet darauf hin, dass es sich deutlich von Destiny unterscheiden wird.

Vor kurzem hat das Studio eine neue Stellenanzeige veröffentlicht, in der ein Art Director für eine neue Spieleserie gesucht wird. In der Jobbeschreibung wird deutlich, dass dieses Projekt "unbeschwerte und skurrile Charaktere" enthalten wird. Die Serie versucht "etwas Komödiantisches mit fröhlichen und skurrilen Charakteren" und "stilisierten (Echtzeit-) Visuals". Ein letzter Hinweis legt die Nähe zum E-Sport nahe, da interessierte Bewerber "stark mit der wettbewerbsorientierten Spielelandschaft vertraut" sein sollten. Was aus all diesen Hinweisen letztlich wohl entsteht?