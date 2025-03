Bundesrichter fordert von der Trump-Regierung Klarheit über venezolanische Abschiebungen

HQ

Drei Flugzeuge starteten am Samstag in der Nacht auf 261 Venezolaner nach El Salvador, während die nur wenige Stunden zuvor erlassene Anordnung eines Bundesrichters, die Abschiebungen zu stoppen, wie eine unbeantwortete Frage in der Luft hing.

Ein Bundesrichter hat die Trump-Regierung nun angewiesen, bis Dienstag detaillierte Erklärungen zur Abschiebung dieser 261 Venezolaner nach El Salvador abzugeben, obwohl ein Gerichtsbeschluss solche Aktionen vorübergehend blockiert hat.

Die Flüge, die nach dem Urteil von Richter James Boasberg starteten, haben Fragen über die Einhaltung der richterlichen Autorität durch die Regierung und die Verwendung des Alien Enemies Act von 1798 zur Rechtfertigung der Ausweisungen aufgeworfen.

Das Weiße Haus behauptet, die Abgeschobenen stünden in Verbindung mit der venezolanischen Bande Tren de Aragua, die als ausländische Terrororganisation eingestuft ist, aber Kritiker argumentieren, dass die Regierung noch keine substanziellen Beweise für ihre Bedrohung der Sicherheit der Vereinigten Staaten vorgelegt hat.