Bundesregierung stuft Esports als gemeinnützig ein

Die Bundesregierung ist zu dem Schluss gekommen, dass E-Sport als gemeinnützige Aktivität eingestuft werden sollte, um den E-Sport im ganzen Land zu fördern.

Dies wurde durch die Bundesministerium in einem Beitrag auf LinkedIn bestätigt, wo es heißt: "Dieser Schritt stärkt Fairplay, den aktiven Jugendschutz und schafft einen gesunden, reflektierten Umgang mit digitalen Medien."

Es sollte gesagt werden, dass noch Anstrengungen und Bewegungen erforderlich sind, um die gemeinnützige Klassifizierung von Esports vollständig zu vervollständigen, da angemerkt wird, dass die Verordnung noch an die Bundestag gehen muss, damit die Parlamentsmitglieder ihre Stimmen und Gedanken dazu teilen können.

Dennoch ist dies für ein Land, das bereits ein immenses Standbein in der Welt des Esports hat (Riot hat eine Arena im Land, die als Basis für LEC und VCT EMEA Wettbewerbe dient), ist dies ein großer Schritt, um die E-Sport-Branche weiter wachsen zu lassen.