Deutschland nimmt Pornhub-Zahlungen im Rahmen einer großen Jugendschutzmaßnahme ins Visier

Die neuesten Nachrichten zu Deutschland . Deutsche Medienaufsichtsbehörden unternehmen einen wichtigen Schritt, um den Zugang zu Pornhub und anderen beliebten Plattformen für Erwachsene einzuschränken, indem sie im Rahmen des neuen Staatsvertrags über den Schutz von Minderjährigen in den Medien (JMStV) auf ihre Einnahmequellen abzielen.

"Nur wenn die Pornoanbieter Reichweite und Einnahmen verlieren, können wir sie dazu bringen, beim Jugendmedienschutz nachzugeben", begründete Marc Jan Eumann, der Vorsitzende der Kommission für den Jugendmedienschutz (KJM), den Finanzstopp.



Seit fünf Jahren gehen die staatlichen Medienaufsichtsbehörden gegen die Pornoseiten vor. Nach den neuen Vorschriften könnten Banken und Zahlungsanbieter verpflichtet werden, alle Transaktionen auf diesen Websites abzulehnen, einschließlich Zahlungen von Erwachsenen.

Die Aufsichtsbehörden haben zuvor den Zugang zu diesen Websites blockiert, aber Benutzer umgehen die Einschränkungen oft durch Mirror-Domains und andere Problemumgehungen. Durch gezielte Zahlungen hoffen die Behörden, Druck auszuüben, wo frühere Maßnahmen nur begrenzte Wirkung gezeigt haben.



Die Initiative ist Teil des aktualisierten Jugendmedienschutzstaatsvertrags (JMStV), der noch in diesem Jahr in Kraft treten soll und in den Landesparlamenten Debatten über die Balance zwischen Jugendschutz und Internetfreiheit auslöst.

In der Zwischenzeit warnen Experten, dass der Kontakt mit Online-Pornografie Minderjährige mehr verstören kann als gewalttätige Inhalte. Das Einfrieren in Verbindung mit neuen technischen Sicherheitsvorkehrungen stellt den jüngsten Versuch dar, den Zugang zu beschränken und die Auswirkungen von Inhalten für Erwachsene auf ein junges Publikum zu verringern.