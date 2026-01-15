Bully Online Mod wurde nur einen Monat nach der Veröffentlichung eingestellt

HQ

Das Bully Online-Projekt, ein Mod, der es uns ermöglichte, das erfolgreiche Rockstar-Spiel mit Freunden zu spielen, wird für immer eingestellt. Der Mod wurde etwa Mitte Dezember letzten Jahres veröffentlicht und ermöglichte es den Spielern, gemeinsam um die Welt zu streifen und an über 60 Minispielen teilzunehmen.

Nun, laut Insider Gaming, hat der Autor des Mods, Swegta, bestätigt, dass es endgültig eingestellt wird. Ein kommendes YouTube-Video soll genau erklären, warum der Mod eingestellt wird, aber letztlich wird er nicht spielbar sein. Da es sich auch um einen Online-Mod handelt, wird der Server offline gehen, was bedeutet, dass man selbst wenn man Bully Online im Voraus heruntergeladen hat, keinen Spaß haben kann.

Die Website des Mods ist bereits offline, und es scheint, als könnten wir schon sagen: RIP Bully Online, wir kannten euch kaum. Wenn man Rockstars Haltung zu Mods für Titel wie GTA V kennt, ist es nicht schwer nachzuvollziehen, warum Bully Online entfernt werden sollte, aber bis wir die Gründe sicher kennen, können wir nur spekulieren, was zum frühen Ende von Bully Online geführt hat.