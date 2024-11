Bulldog Esports kehrt 2025 in die NLC zurück

HQ

Die E-Sport-Organisation Bulldog Esports hat angekündigt, dass sie in die Welt der kompetitiven League of Legends zurückkehren wird, um erneut in der Northern League of Legends Championship (NLC) anzutreten.

Das Team, das vor seinem Ausstieg vor einigen Jahren ein fester Bestandteil des Turniers war, wird den Platz übernehmen, der zuvor Nativz gehörte, mit der Absicht, in der Saison 2025 in den kompetitiven Spielbetrieb zurückzukehren.

Dieses neue Bulldog wird von einer Vielzahl britischer League of Legends und eSports-Veteranen geleitet und hat große Pläne, in der Szene Eindruck zu hinterlassen und das Ökosystem des britischen und nordischen Wettbewerbs zu erweitern.

Die NLC erklärt: "Wir glauben, dass Bulldog Esports viel neue Motivation und Wettbewerbseifer in die NLC-Division bringen wird, und sind gespannt, wie sich ihr Einfluss auf das Ökosystem in Zukunft entwickeln wird."

