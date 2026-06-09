Bulgariens neuer Verteidigungsminister wird die Waffenlieferung an die Ukraine stoppen

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Bulgarien hat eine neue Regierung unter der Führung des ehemaligen Präsidenten Rumen Radev, und sein Verteidigungsminister Dimitar Stoyanow hat nun angekündigt, dass Sofia nicht mehr plant, Kiew mit Waffen zu versorgen, mit der Begründung, dass Frieden abseits des Schlachtfelds erreicht wird, wie Reuters berichtet.

Das ist eine Abkehr von Bulgariens bisheriger Position, da sie in den letzten zwei Jahren geliefert haben. Als NATO- und EU-Mitglied am Schwarzen Meer hatte Bulgarien Panzerabwehrraketen, Mörser, gepanzerte Fahrzeuge, Flugabwehrgeschütze und Infanteriewaffen entsandt. Die neue Regierung ist in ihrer Haltung gegenüber dem Krieg vorsichtiger. Obwohl Radev als pro-russisch galt, hat er sich verpflichtet, in seiner Politik pro-EU zu bleiben. Die Ankündigung bricht mit dem im März zwischen den beiden Ländern unterzeichneten zehnjährigen Kooperationsabkommen.