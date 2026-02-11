Bulgarien wird nach sechs Todesfällen in Bergen von Geheimnissen erfasst, was mit "Twin Peaks " verglichen wird.

HQ

Bulgarien ist erschüttert, nachdem sechs Menschen bei separaten, aber offenbar miteinander verbundenen Vorfällen in bergigen Gebieten nördlich von Sofia tot aufgefunden wurden, in einem Fall, den die Behörden als beispiellos beschrieben haben. Der nationale Polizeichef Zahari Vaskov nannte es "einen Fall ohne Vergleich in unserem Land", während der Chefstaatsanwalt Borislav Sarafov sagte, die Details seien schockierender als fiktiv.

Die Ermittlungen begannen Anfang Februar, als drei Männer im Alter von 45, 49 und 51 Jahren in den verbrannten Überresten einer Hütte nahe dem Petrohan-Pass entdeckt wurden. Alle hatten Schusswunden am Kopf, von denen forensische Experten sagten, dass sie selbst zugefügt zu sein schienen, wobei die DNA an den Waffen nur mit dem Verstorbenen übereinstimmte. Tage später fand die Polizei die Leichen von drei weiteren Personen (zwei Männer im Alter von 51 und 22 Jahren sowie ein 15-jähriger Junge) in einem Wohnmobil nahe dem Okolchitsa-Gipfel, etwa 100 km nördlich der Hauptstadt. Die Staatsanwaltschaft sagte, Autopsien deuten auf "wahrscheinlich zwei aufeinanderfolgende Morde und einen Selbstmord" unter den letzten drei hin.

Fünf der Toten wurden mit einer Naturschutz-NGO in Verbindung gebracht, die die Petrohan-Lodge als Basis nutzte. Während die Polizei auf mögliche psychische Instabilität innerhalb der Gruppe hinwies und das Interesse der Mitglieder am tibetischen Buddhismus feststellte, wiesen Verwandte Andeutungen auf interne Konflikte zurück und behaupteten, die Opfer könnten kriminelle Aktivitäten in der Nähe der serbischen Grenze beobachtet haben, einem Gebiet, das für Schmuggel und illegalen Holzeinschlag bekannt ist. Da die offiziellen Details begrenzt sind, haben sich Spekulationen im Internet rasch verbreitet, was das öffentliche Misstrauen in einem Land vertieft, das bereits mit politischer Instabilität konfrontiert ist und auf seine achte Parlamentswahl in fünf Jahren zusteuert...